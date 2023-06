Decorreu no sábado, 3 de julho, a final da Taça de Inglaterra. Partida na qual o Manchester City defrontou o rival Manchester United, vencendo por 2-1.

A festa foi do futebol, mas houve outros detalhes, nada relacionados com o desporto rei, a prenderem a atenção dos fãs e a darem que falar.

Nas redes sociais e imprensa britânica estão em destaque as críticas que mereceu o look usado pela cantora escolhida para cantar o hino nacional antes do início da partida.

Em causa está o visual que Jasmine Faulkner elegeu para a ocasião. A soprano surgiu com um vestido dourado de cabedal ou latex e luvas pretas, compridas, do mesmo material.

No Twitter, os internautas consideraram o visual pouco elegante, de gosto duvidoso e nada apropriado para dar voz ao hino nacional no final da competição.

Concorda com as críticas?



© Getty Images



© Getty Images

