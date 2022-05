Sara Matos estreou-se este sábado, dia 21 de maio, nos diretos do 'Ídolos'... E de forma arrasadora. A apresentadora deu início à primeira gala do formato com uma performance onde deu provas de todo o seu talento.

Sara cantou o tema 'Andorinhas', de Ana Moura, dançou com os coreógrafos e arrasou com o look escolhido para a ocasião.

O incrível momento, que mereceu os mais rasgados elogios, pode ser visto aqui - no site da SIC.

Leia Também: Famosos revoltados com ataque homofóbico em Portugal. "Nojo e repúdio"