Teyana Taylor e o marido, Iman Shumpert, estão à espera do segundo filho em comum, uma menina, com Taylor acaba de revelar no videoclipe do tema 'Wake Up Love'.

No vídeo, que foi publicado esta sexta-feira, 12 de julho, no YouTube, a cantora, de 29 anos, acaba por destacar a 'barriguinha' de grávida.

Um momento que conta ainda com a presença da filha mais velha do casal, Junie, que se deita na cama ao lado dos pais no final do vídeo.

De recordar que Taylor e Shumpert casaram-se em 2016.

