Rosinha está há cerca de dois meses em França, onde ficou retida com a chegada da pandemia da Covid-19. "Estou ótima", começou por afirmar a artista em conversa com José Figueiras, esta quinta-feira, no programa 'Alô Portugal', da SIC.

De seguida, Rosinha explicou: "Vim por motivos pessoais, visitar o meu namorado. Acabaram os voos, fecharam as fronteiras e eu fiquei aqui".

Com os concertos adiados por causa da pandemia, a artista decidiu visitar o companheiro, acabando por ficar retira ao lado do mesmo.

Com o seu característico bom humor, a cantora confessou que, apesar de estar bem e em boa companhia, não deixa de sentir saudades "das suas coisas, dos cães, dos gatos...".

Sobre o regresso a Portugal, a cantora diz que, se tudo correr bem, será já esta sexta-feira. "Tudo indica que irei amanhã [15 de maio]".

Rosinha animou ainda as manhãs da SIC ao cantar com o acordeão pequenos excertos de algumas das suas músicas de sucesso.

