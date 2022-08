Maureen McGovern revelou que foi diagnosticada com Alzheimer, mas mantém-se otimista.

No Facebook e no seu site, esta sexta-feira, a cantora, de 73 anos, partilhou uma mensagem onde fala abertamente da doença.

Maureen McGovern explicou que já não consegue viajar, realizar espetáculos ou conduzir. "Claro, é um desafio, mas certamente não me vai impedir de viver a minha vida", afirmou, como cita a People.

"No início, comecei a ter dificuldades em encontrar, no meu cérebro, as palavras que queria dizer", recordou, confessando que a primeira reação não foi a melhor.

No entanto, "lentamente percebeu que a sua vida interior não mudou". "A minha paixão pela música, pelo canto, continua profundamente robusta. Para mim, a música é uma linguagem que expressa o que muitas vezes não pode ser dito apenas com palavras – ela eleva, expande e cura – traz alegria e conforto e pode eliminar barreiras", acrescentou.

A artista planeia continuar a cantar e a escrever músicas, além de aumentar a consciencialização sobre a musicoterapia.