A artista musical Grimes recorreu recentemente aos Instagram Stories para comunicar que está infetada com o novo coronavírus. E deu nas vistas com a breve mensagem com que deu a notícia.

O anúncio ganhou destaque na imprensa internacional pelo facto da mulher de Elon Musk ter afirmado que "finalmente" foi atingida pela Covid-19 e que está a disfrutar das "alucinações" provocadas pelo DayQuil, um medicamento para a tosse.

As palavras da artista surgiam acompanhadas da canção 'Good Days', o novo lançamento de SZA.

