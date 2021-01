Grávida pela quarta vez, Madalena Abecasis não escapou ao vírus que 'assombra' o mundo e testou positivo à Covid-19, como fez saber numa publicação na sua página de Instagram. A digital influencer passou "largas horas nas urgências, sozinha, com dores de cabeça, tosse, febre e cansaço".

"E não, não é uma gripezita que se passa bem. É uma merda. Passei largas horas nas urgências, sozinha, dores de cabeça, tosse febre, um cansaço do caraças que a anemia que tenho também não ajuda em nada", afirmou.

Também o marido está infetado com o novo coronavírus, mas revelou sintomas mais ligeiros. "A sorte (e que sorte....) é que eu e o Nuno estamos 'desencontrados' nos sintomas, porque com miúdos pequenos, isto fica mais complicado. Eles continuam com a energia a 100% e alguém tem de controlar as feras. Mas tudo se faz", continuou.

Madalena frisou que ao tomou todas as medidas e teve em atenção passar as festividades com o menor número de pessoas. Ainda assim, não conseguiu evitar ser atingida pelo vírus. "Há sempre uma janelinha. Um buraquinho. Uma nesga. Alguém que está com alguém que está depois com outra alguém, que de fininho traz o vírus", lamentou.

