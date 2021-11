A cantora brasileira Valesca Popozuda encontra-se hospitalizada desde domingo, dia 7, com um quadro de pneumonia bacteriana.

A interprete da famosa música 'Beijinho no Ombro' está internada no Hospital Norte D’Or, no Rio de Janeiro, confirmam os representantes da artista através de uma partilha feita na rede social Instagram.

"O escritório Valesca Produções informa que a cantora Valesca Popozuda está internada no Hospital Norte D'Or do Rio de janeiro, com pneumonia bacteriana. A artista chegou a fazer o teste à Covid-19 e o resultado deu negativo", cita a publicação.

A imprensa brasileira informa ainda que o internamento tem como objetivo a recuperação breve da cantora, que chegou ao hospital com dores no peito e insuficiência respiratória.

"Valesca apresenta um quadro estável e boa resposta ao tratamento clínico, com breve previsão de alta", garantem ainda os seus representantes.

Siga o link

Leia Também: Cantora brasileira Giulia Be internada após bater com a cabeça em casa