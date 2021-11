A cantora Giulia Be foi internada na passada sexta-feira após ter sofrido um acidente em casa. A artista brasileira, de apenas 22 anos, foi levada para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ter batido com a cabeça e perdido os sentidos como consequência do embate.

"Comunicamos que no dia 05/11/2021, a cantora Giulia Be deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por motivos de doença neurológica resultante da perda súbita da consciência seguida por trauma cranioencefálico, com contusão cerebral. Pedimos encarecidamente a todos os fãs e amigos que transmitam em suas redes sociais todo carinho, afeto e melhoras a quem amamos imensamente", pode ler-se num esclarecimento partilhado na conta oficial de Instagram da interprete de 'Menina Solta'.

De acordo com informações reveladas pela imprensa brasileira, Giulia Be teve alta hospitalar depois de passar o fim de semana internada. A artista encontra-se agora "bem e a recuperar".

