Ciara desfrutou de bons momentos com o filho Win, de três anos, na Disneyland e não resistiu em mostrar algumas imagens aos fãs.

A cantora, de 38 anos, publicou na sua página de Instagram um conjunto de fotografias em que aparece com o menino no parque de diversões. Veja as imagens na galeria.

De recordar que além de Win, Ciara e o marido Russell Wilson são também pais de Amora, que nasceu em dezembro do ano passado, e Sienna, de seis anos. A artista é ainda mãe de Future, fruto de uma relação passada.

