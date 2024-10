No passado dia 11 de outubro, India Malhoa completou 25 anos de vida. A data foi celebrada com uma viagem à Disneyland Paris, conforme a jovem artista partilhou com os seguidores da sua página de Instagram.

Na galeria poderá ver uma série de imagens que a filha de Ana Malhoa publicou nas quais aparece a aproveitar o parque de diversões, tal como fez na infância.

Note-se que Ana Malhoa fez questão de dar os parabéns publicamente a India.

