Depois do pedido polémico de divórcio de Hannah Lee Fowler, que acusou Sam Hunt de traição, o músico decidiu partilhar novidades em relação ao bebé que está prestes a nascer.

O agora ex-casal irá dar as boas-vindas ao primeiro bebé em maio, e Sam Hunt não resistiu em revelar o sexo da criança.

"Não falei sobre isto, mas tenho uma menina a caminho", disse a estrela country, de 37 anos, no 'Country Countdown USA', como relata a People.

O músico acrescentou que a criança deverá nascer "daqui a cerca de oito semanas", contando também que já fez planos para que depois do final de maio fique uma temporada apenas focado na filha. "Realmente, este ano gira em torno desta grande notícia na minha vida", afirmou.

Em relação ao nome da criança, confessou que ainda não escolheram, referindo que estão à espera do nascimento da menina. "Quero olhar para ela e decidir qual o nome que combina melhor com ela", explicou.

De recordar que Hannah Lee Fowler e Sam Hunt não anunciaram publicamente a gravidez, no entanto, foi noticiado quando a agora ex-mulher do músico pediu o divórcio no mês passado.

