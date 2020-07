Salvador Sobral, o cantor português que venceu o Festival Eurovisão da Canção em 2017 com "Amar pelos dois", é, a par dos suecos ABBA, dos finlandeses Lordi e da austríaca Conchita Wurst, um dos artistas homenageados por Michal Szpak. O cantor polaco de 29 anos, que concorreu ao eurofestival em 2016 com "Colour of your life", fez uma versão de "Volcano man", uma das canções que integram a banda sonora do filme "Eurovision song contest: The story of Fire Saga", protagonizado por Will Ferrell e Rachel McAdams.

O intérprete português é o segundo a aparecer no vídeo, como pode ver de seguida. A gravação começa com Michal Szpak vestido como Edyta Gorniak, a representante polaca no Festival Eurovisão da Canção em em 1994, terminando com Lars Erickssong e Sigrit Ericksdóttir, a dupla que faz furor na nova longa-metragem da plataforma digital de distribuição de conteúdos Netflix. Nascido em Jaslo a 26 de novembro de 1990, o cantor ficou em oitavo lugar na final do Festival Eurovisão da Canção de 2016, em Estocolmo.