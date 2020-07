Dua Lipa quer trabalhar com Madonna. A revelação foi feita pelo empresário da cantora, compositora e modelo inglesa de ascendência albanesa de 24 anos, que é fã da artista norte-americana que viveu em Portugal entre 2017 e 2019 desde a adolescência. "Estamos a tentar que a Madonna participe numa das canções do novo disco. Eu vou enviar-lhe um e-mail para saber se está disponível para participar numa faixa do álbum", revelou Ben Mawson em entrevista à publicação britânica Music Week.

Se a intérprete de "Like a virgin", "Vogue" e "Hung up" aceitar o convite de Dua Lipa, a cantora, compositora e modelo inglesa seguirá os passos de artistas globais como Britney Spears, Justin Timberlake, Maluma, Swae Lee, Nicky Minaj, Quavo ou ainda Ariana Grande, com quem a cantora norte-americana colaborou ao longo das últimas décadas. "A Dua disse-me que aspirava a ser como a Madonna quando a conheci, tinha ela 17 anos. A forma como o disse fez-me acreditar nela", garante Ben Mawson.