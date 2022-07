José Freitas foi na última quinta-feira, 30 de junho, um dos convidados especiais do programa 'Goucha'. Em conversa com o apresentador Manuel Luís Goucha, o músico recordou o passado difícil pelo qual passou.

Aos 24 anos foi para a Suíça à procura de um futuro melhor, mas acabou por não conseguir trabalho estável. Sem soluções, José Freitas viveu na rua, tomou banho num lago e sobreviveu como podia.

"Cheguei a viver na rua", contou, sem vergonha.

Quando já tinha conseguido uma vida estável lá fora, recebeu uma proposta de trabalho em Portugal para um projeto relacionado com o mundo artístico. Deixou tudo e regressou ao seu país de origem... mas nada correu como esperado.

O projeto na música não se concretizou e José Freitas voltou a viver na rua durante 15 dias por vergonha de voltar ao norte, onde viviam os pais.

Passou fome, penhorou joias de família para conseguir comida, viveu situações que considera "degradantes", mas conseguiu reerguer-se.

Em 2013 participou no programa 'Factor X', ganhou notoriedade e teve oportunidade de gravar um disco. Ainda que nem tudo tenha corrido como esperado e não lhe tenham sido dadas as oportunidades que almejava, José Freitas diz ser hoje um homem grato à vida e sem frustrações por não ter ainda alcançado a carreira com que sonhou.

