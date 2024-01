Ivandro não podia ser um homem mais feliz. Depois de ter vivido em 2023 um dos seus melhores anos a nível profissional, com o sucesso desmedido de 'Como Tu', com Bárbara Bandeira, o cantor terá muito em breve o seu maior desafio no plano pessoal: ser pai.

Ivandro republicou nas stories do Instagram uma fotografia partilhada pela namorada, Joana, na qual é possível ver que a mesma está grávida. "30 semanas", escreveu ainda.

Assim sendo, a gravidez já se encontra a poucos meses do final, com o nascimento do bebé a estar previsto para início de março.

Ora veja:



© Instagram/Ivandro

