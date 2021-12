O músico dos Il Divo, Carlos Marín, estará em coma induzido depois de ter sido hospitalizado de urgência, noticia o jornal El Español.

A estrela espanhola, de 53 anos, encontra-se, alegadamente, nos cuidados intensivos do Manchester Royal Hospital - poucos dias depois do grupo musical ter anunciado o cancelamento de concertos no Reino Unido por motivos de doença.

É referido que o artista permanece entubado e em coma induzido. O estado de saúde de Marín é considerado grave, contudo encontra-se estável.

Não foi revelado publicamente o diagnóstico de Carlos Marín.

