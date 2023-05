Élvio Santiago, que se tornou conhecido pelo êxito 'Vou-te Excluir do Meu Orkut', deu uma entrevista a Júlia Pinheiro, na qual lembrou esta fase de sucesso marcada, contudo, por aspetos bastante negativos.

"Recebi muitas mensagens na altura a dizer que me batiam, que se me vissem na rua me davam pontapés e fiquei muito assustado", faz saber, explicando que as ameaças começaram depois de uma rádio ter feito "bullying" com o próprio.

"Uns dias depois, o Herman [José] na 'Roda da Sorte' começou a divulgar todos os dias essa música", recorda ainda. "O Herman foi a brincar, sim, mas não posso aplicar a palavra gozo. Era uma brincadeira com mais classe", reconhece.

Élvio explica que não percebia porque é que as pessoas eram tão "cruéis" com ele, ainda assim, decidiu entrar no "jogo" e lançar um novo tema do mesmo estilo mas adaptado ao Hi5.

"Não imaginava que tivesse sido tão mau", notou Júlia a respeito das ameaças.

