O artista Matheus, da dupla Zé Henrique & Matheus, morreu na madrugada de quarta-feira, dia 29 de março, num acidente em Valinhos, São Paulo, no Brasil.

De acordo com o G1, o artista, de 43 anos, seguia de carro com os sogros, a mulher e uma amiga para o Rio de Janeiro. Durante a viagem, Matheus e o sogro, Marcos William Ribera Vasque, de 61 anos, decidiram parar o carro para trocarem a condução. Quando saíram do veículo, foram atingidos por um outro carro.

Matheus morreu no local e o sogro foi transferido para o hospital em estado grave, mas acabou por não resistir.

O G1 adianta ainda que o condutor do outro veículo, de 36 anos, estava com uma elevada taxa de álcool no sangue. Foi depois detido.

"Sabem que a bebida não combina com o volante. As autoridades pedem, mas não adianta, o povo não respeita", disse o pai de Matheus.

Leia Também: Viúva de Tom Parker presta homenagem ao artista em data marcante