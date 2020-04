Kenny Edmonds, conhecido como Babyface, e a família foram diagnosticados com Covid-19. Quem revelou tal informação foi o próprio músico, no Instagram, onde disse ainda que neste momento já estão recuperados da doença.

"Fiquem em casa, fiquem em segurança", foram estas as palavras que serviram para o cantor descrever uma imagem com um comunicado, partilhado esta sexta-feira, 10 de abril, dia em que completou 62 anos.

"Quero agradecer calorosamente a todos por todos os desejos de um feliz aniversário. Sinto-me abençoado por poder comemorar outro aniversário. Testei positivo para a Covid-19, assim como a minha família", escreveu na nota, referindo de seguida que já recuperaram e que o novo teste deu negativo.

Mas não ficou por aqui. Babyface - que tem dois filhos em comum com a antiga companheira, Tracey Edmonds, e uma filha com a atual mulher, Nicole Pantenburg - contou ainda que irá participar num concerto especial em direto no Instagram ainda este mês.

Veja na íntegra:

