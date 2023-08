O cantor Arlindo Cruz foi novamente internado, duas semanas depois de ter recebido alta hospitalar. A informação foi avançada pelo conhecido jornalista Leo Dias.

Arlindo Cruz, autor de temas muito populares como 'Meu Lugar', continua a lidar com as sequelas do AVC que sofreu em 2017 e, desta vez, foi internado devido a uma infeção bacteriana, conta a revista Quem.

Já no início de julho, o artista, de 64 anos, esteve no hospital a recuperar de uma pneumonia.

