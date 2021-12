O cantor e compositor algarvio de 31 anos, que já tem espetáculos para 2022 esgotados, não vai poder subir ao palco na noite de 31 de dezembro por causa do agravamento da pandemia viral de COVID-19. A filha de 21 meses condiciona as celebrações caseiras do artista.

A fotografia de Sebas Ferreira que o Diogo Piçarra partilhou nas redes sociais