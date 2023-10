A sobrinha do príncipe Alberto do Mónaco usou as redes sociais para esta partilha feliz.

Camille Gottlieb é muito ativa na vida institucional do Mónaco, mas bastante reservada no que respeita à sua vida privada. No entanto, a filha da princesa Stéphanie, de 25 anos, decidiu abrir uma exceção esta semana e partilhar nas stories da sua conta no Instagram uma fotografia muito especial na qual aparece num barco abraçada e a beijar o namorado. "365 dias de amor. Estamos felizes", escreveu a sobrinha do príncipe Alberto, sem revelar a identidade do namorado. De recordar que já em dezembro do ano passado a jovem tinha dado uma entrevista ao HelloMonaco, onde revelou que o seu "coração já não estava desocupado", mas que falaria no assunto mais para a frente, se se tornasse algo sério. © Instagram Leia Também: Princesa Charlene faz companhia a idosos em festa no Mónaco