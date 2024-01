A rainha Camilla revelou recentemente que o rei Carlos III "imita" as personagens de Harry Potter quando lê histórias aos netos na hora de dormir.

A mulher do monarca britânico, de 76 anos, revelou o talento secreto do soberano para interpretar personagens como Harry Potter e Albus Dumbledore.

Em conversa com o escritor Sir Ian Rankin no podcast 'The Queen’s Reading Room', a rainha confessou que não consegue "imitar vozes". "Não tenho qualquer esperança em consegui-lo, mas o meu marido faz isso de forma brilhante", revelou.

Recorde-se que o rei Carlos III é avô de cinco netos, os príncipes George, Charlotte e Louis, filhos de William e Kate, e os príncipes Archie e Lilibet, filhos de Harry e Meghan.

Leia Também: Princesa Ana fala sobre desempenho de Camilla como rainha