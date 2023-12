No documentário 'Charles III: The Coronation Year' exibido pela BBC no último dia 26 de dezembro, a propósito da celebração do Boxing Day, a princesa Ana falou pela primeira sobre o desempenho da cunhada mais velha, a rainha Camilla, no novo papel que assumiu após a morte da rainha Isabel II.

"A sua compreensão do seu papel e da grande diferença que ele tem para o do rei foi absolutamente excecional", salientou a Princesa Real, referindo-se pela primeira vez a este assunto.

Os elogios da irmã do monarca à rainha estendem-se ainda ao papel que desempenha na instituição, uma faceta que considera que embora "não seja algo que lhe tenha vindo naturalmente", conseguiu adapta-se "muito bem", referiu, deixando rasgados elogios à cunhada, que conhece desde a juventude.

De recordar que a princesa Ana é um dos membros mais populares da família e também aquele que há vários anos consecutivos tem a agenda mais preenchida, acumulando maior número de atos oficiais anuais do que qualquer outro elemento dos Windsor.

