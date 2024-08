Foi no seu podcast que a rainha Camilla revelou o que a ajuda a esquecer os dias que não correram como planeado. Tudo o que precisa para descomprimir e relaxar é da companhia de um bom livro.

“Quando temos uma espécie de dia maluco e tudo corre mal, podemos sentar-nos, respirar fundo, escolher um livro e aí está - somos transportados para outro mundo. Esquecemos o que se passa à nossa volta, e é um sentimento espetacular de absorção e de nos desligarmos do resto do mundo”, disse num novo episódio do podcast Queen’s Reading Room.

A rainha tem um clube de leitura que criou em 2021, onde promove a leitura e fala da paixão pelos livros. No site do Queen’s Reading Room pode-se consultar a lista completa dos livros recomendados por Camilla, assim como as recomendações dos amigos do clube.

