Em tempos de pandemia, Camilla, a duquesa da Cornualha, quis cumprir as tradições natalícias e uma das mais especiais prende-se com a decoração da Clarence House, onde vive com o príncipe Carlos.

Todos os anos, a árvore de Natal é montada com a ajuda de um grupo de crianças carenciadas. Contudo, devido às restrições contra o novo coronavírus, este hábito teve de ser adaptado à nova realidade.

A nora da rainha Isabel II ligou-se, através de uma videochamada, com nove crianças do Helen & Douglas House, em Oxfordshire, para que estas pudessem participar.

Sabe-se ainda que Camilla entrou em modo 'mãe Natal' e enviou-lhes uma carruagem com presentes para trazer ainda mais magia à quadra.

