Camilla, duquesa da Cornualha, é uma grande fã do 'Strictly Come Dancing', a versão britânica do programa 'Dança Com as Estrelas', e depois de ter revelado interesse em fazer uma aparição no formato, eis que o seu desejo se realizou na grande final.

No passado sábado, a mulher do príncipe Carlos participou na emissão através de um vídeo e a sua 'passagem' ficou marcada por uma mensagem de agradecimento a todas as pessoas envolvidas no projeto por entreterem os espectadores nestes "tempos difíceis".

O membro da realeza realçou ainda que não perdeu uma gala e que todas as semanas votou no seu concorrente favorito.

