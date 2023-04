O príncipe Harry confirmou a sua presença na coroação do pai, Carlos III, e espera-se que o momento de reunião com a família em Inglaterra seja no mínimo tenso.

Segundo o jornal The Sun, Camilla terá ficado magoada com Harry quando este a intitulou de "vilã" e "perigosa" no seu livro de memórias 'Na Sombra'.

Lady Lansdowne, amiga próxima da monarca, abordou o assunto: "Claro que a chateou, claro que magoa".

"Mas ela não deixa que isso a afete. A filosofia dela sempre foi 'não faças disso uma grande coisa e tudo passará - quando menos se disser, mais rápido será resolvido'".

Vale notar que Harry assistirá à cerimónia sozinho, sem a companhia da mulher, Meghan Markle, que ficará na Califórnia, Estados Unidos, com os filhos.