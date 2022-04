Camila Coelho está a documentar a gravidez numa série no YouTube e o terceiro episódio, lançado esta terça-feira, foi especial.

A digital influencer revelou que aguarda a chegada de um menino com um vídeo no qual mostra o momento em que soube o sexo do bebé e as reações da família.

Camila Coelho, recorde-se, encontra-se grávida pela primeira vez. No início de abril, anunciou que superou a epilepsia que há vários anos era um obstáculo para que conseguisse cumprir um dos seus maiores sonhos ao lado do marido, Ícaro Coelho, com quem trocou alianças em 2010.

