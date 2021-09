Camila Cabello e Shawn Mendes namoram há dois anos, no entanto, o início do relacionamento ficou marcado pelos normais momentos de nervosismo, pelo menos em relação à cantora.

No programa 'The Late Late Show With James Corden', a artista de 24 anos, lembrou como se sentiu antes do seu primeiro encontro com Shawn.

"Juro por Deus, antes do nosso primeiro encontro estava tão nervosa que bebi dois shots de tequila e cantei 'Defying Gravity'", disse durante o 'Carpool Karaoke', onde também seguiam Idina Menzel e Billy Porter.

"Há muito em cima da mesa antes da primeira vez. Eu pensava, 'oh meu Deus, beijo-o quando o vir?' Não sei. Ele estava prestes a chegar e eu estava tão nervosa que mal conseguia aguentar. O meu pai estava lá e disse, 'dá-me dois shots de tequila, dá-me'", lembra para gargalhadas dos presentes.

