Aos 47 anos, Cameron Diaz foi mãe pela primeira vez recentemente e está totalmente dedicada à sua menina, Raddix Madden, fruto do casamento com o músico Benji Madden. Tanto que não pretende contratar uma ama para a auxiliar nas tarefas com a recém-nascida.

Uma fonte próxima do casal contou ao jornal Metro que a atriz de Hollywood tenciona ser uma mãe bastante ativa e presente, pelo que optou por ser a própria a assumir todas as responsabilidades diárias.

A atriz e o músico estão juntos há 15 anos e Raddix era um grande desejo do casal desde a subida ao altar, em 2015.

