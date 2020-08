Desde que se afastou de Hollywood que se tornou muito raro ver Cameron Diaz em público, sobretudo desde que foi mãe pela primeira vez, com o nascimento da filha Raddix, fruto do seu casamento com Benji Madden.

Contudo, fotografias de paparazzi mostram a artista de 47 anos a dar um passeio na praia com a menina, juntamente com o marido e uma amiga.

De recordar que o último filme que a atriz integrou foi 'Annie', em 2014.

Leia Também: Sair de Hollywood deixou Cameron Diaz "em paz"

© Reprodução/RevistaQuem/ The Grosby Group