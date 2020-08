Passaram dois anos desde que Cameron Diaz decidiu afastar-se de Hollywood e não lhe 'assombra' qualquer arrependimento. Numa conversa recente com Gwyneth Paltrow, para o programa 'In Goop Health: The Sessions', Diaz afirmou que tomar esta decisão foi sinónimo de recuperar a sua serenidade.

"[Senti-me] em paz. Ganhei paz na minha alma porque finalmente pude cuidar de mim", começou por dizer, cita a Us Weekly.

A atriz admite que, na altura, a sua saída não foi compreendida por muitas pessoas, mas o lado 'negro' da fama falou mais alto.

"Era tão intenso trabalhar naquele nível, ser uma pessoa pública, expor-me. Muita energia vem até ti o tempo todo quando és muito visível como atriz", explicou.

Cameron Diaz referiu ainda que "quando se está a gravar um filme" as horas em estúdio são intermináveis, o que faz com que a vida pessoal seja muitas vezes anulada. Quando se despediu de Hollywood, teve então tempo para "olhar para a sua vida" e "ter responsabilidade" sobre a mesma.

