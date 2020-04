Cameron Diaz também se encontra em casa em isolamento social, mas para si está a ser uma fase diferente, pois estes últimos meses foram a sua estreia na maternidade.

A atriz, de 47 anos, anunciou no início do ano que foi mãe pela primeira vez, da pequena Raddix Madden, e agora, num direto que fez com Katherine Power no Instagram, destacou que já estava "quase a viver em quarentena" antes da chegada da pandemia do novo coronavírus.

No entanto, não deixa de lamentar o facto de não poder receber a visita dos amigos mais próximos.

"A minha vida tem sido completamente calma e silenciosa nos últimos meses. Mas conseguia ter visitas dos meus amigos a toda a hora. Agora não vejo ninguém", disse.

Além disso, apesar de estar a gostar de estar em casa, a cozinhar, com o marido, "ao mesmo tempo é uma loucura não poder sair para o mundo neste momento".

Recorde-se que a menina é fruto do casamento de Diaz com Benji Madden, de 41 anos. O casal deu o nó em 2015.

Sobre o companheiro, Cameron afirmou que este tem sido um "pai incrível". "Tenho tanta sorte de ele ser o pai da minha bebé", destacou.

