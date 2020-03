Caio Castro e Grazi Massafera casaram-se em segredo nas Maldivas, anuncia a imprensa brasileira.

De acordo com a jornalista do social Fabia Oliveira, os atores realizaram uma cerimónia simbólica durante as férias de ambos no local.

A novidade tornou-se pública pelo facto de Caio Castro ter contado a amigos próximos que agora é um homem casado.

Leia Também: Caio Castro faz subir a temperatura com foto na banheira. Namorada reage