Em casa de Caetano Veloso este fim de semana foi de festa. Um dos filhos do artista, Zeca, completou 28 anos no sábado, dia 7 de março, data que foi assinalada na página do Instagram do cantor brasileiro.

"Hoje [dia 7] é o aniversário do Zeca. Como Moreno já era grande quando ele nasceu, eu chamo-o de meu filhinho. Moreno, Zeca e Tom são as pessoas mais importantes para mim", começou por escrever na legenda de algumas fotografias antigas que partilhou na redes social.

"Quando fizemos um espetáculo juntos, nós quatro, a voz do Zeca ressaltou numa composição sua que entrou em áreas fundas de muitas almas. Ele é intenso mas polido. Afável com parentes, amigos e conhecidos, a sua conversa pode vir em chamas, sempre instigada pela pergunta, sempre verdadeiramente comprometida. Ele mostra de modo reticente canções que nos fazem chorar. Nunca estão prontas a seu ver. O verso 'Pra mim nunca tá bom' diz também algo sobre isso. Exigente. 'Todo Homem' é apenas uma das canções que ele tem feito e que nos arrebatam. A pessoa dele nos arrebata. Que seus dias sejam mais e mais cheios de doçura e felicidade verdadeira", rematou.

Recorde-se que além de Zeca, Tom, de 23 anos, e Moreno, de 47, Caetano é também pai de Júlia, de 36 anos.

