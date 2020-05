A ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, retirou as extensões do cabelo.

Joana Diniz não é mulher de ficar parada e está sempre pronta a mudar de visual. Aproveitando o regresso à 'nova normalidade', que se verificou desde o início desta semana com o aliviar das medias de confinamento, a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, voltou a apostar numa mudança de look. Joana, que oscila muitas vezes entre os fios muito curtos e os muito longos, optou agora por retirar as extensões do cabelo e adotar um visual de verão. Curioso para ver o resultado final desta mudança? Espreite o vídeo na galeria.