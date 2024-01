O cabeleireiro e maquilhador pessoal de Mary da Dinamarca anunciou que deixará o seu cargo no dia 14 de janeiro, quando a princesa herdeira se tornar rainha.

Søren Hedegaard, de 68 anos, que exerce estas funções há 23 anos, anunciou numa publicação nas suas redes sociais que irá "passar o testemunho à próxima geração", embora não tenha especificado quem será o seu sucessor.

"Com o final de 2023 e uma mudança de trono à vista, também escolhi uma mudança na minha vida. A 14/01 de 2024 e após 23 anos como cabeleireiro de Sua Alteza Real a Princesa Mary, passo o testemunho à próxima geração. Foram 23 anos incríveis e inesquecíveis com lembranças e amizades que levarei sempre no coração", destacou, referindo-se à amizade que mantém com a ainda princesa e partilhando também uma imagem inédita sua com a mulher do príncipe Frederico, a preto e branco.

