Toda a gente precisa de umas férias e os BTS não são exceção. O conhecido grupo musical sul coreano anunciou que vai fazer um "período de descanso" quando concluir os seus compromissos.

"Gostaríamos de vos informar que os BTS estão a planear tirar um período oficial de descanso depois de completarem a sua agenda de eventos - BTS Permission To Dance On Stage- LA and the 2021 Jingle Ball Tour, uma vez que o primeiro [período de descanso] foi em 2019", lê-se num comunicado divulgado pelos agentes da banda.

"Este período de descanso vai providenciar aos membros dos BTS, que se comprometeram com as suas atividades incansavelmente, uma oportunidade de se voltarem a inspirar e de recarregarem a sua energia criativa. Será também a primeira vez, desde que alcançaram o sucesso, que passarão as festas de final de ano com as famílias", revela-se.

"Pedimos gentilmente, uma vez mais, que demonstrem consideração pela sua necessidade de desfrutarem de vidas normais e com liberdade, enquanto se concentram em si mesmos, embora que por pouco tempo", sublinha-se.

