O famoso Bruxo de Fafe, cujo verdadeiro nome é Fernando Nogueira, confessou em entrevista a Manuel Luís Goucha o valor exorbitante que diz ter arrecadado nos últimos anos com apostas em jogos de sorte, como por exemplo o Euromilhões, Totoloto e Totobola.

"Ainda na passada semana me saíram 3.500 euros", assegura, afirmando, contudo, que esta sorte ao jogo nada tem a ver com o facto de ser o Bruxo de Fafe.

"É mera sorte", garante. "O jogo foi inventado pelo homem, não foi inventado pela palavra de Deus", reforça.

"Saíram-me 250 mil euros em 2008 no Euromilhões, depois saíram-me mais 120 mil no Totoloto e depois vai saindo 20 mil/30 mil no Totobola", conta. "Desde 2008 até agora, ganhei à volta de um milhão de euros no jogo", revela, por fim, sem conseguir explicar o porquê de, alegadamente, ter tanto sorte no jogo.

