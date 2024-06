Bruno Savate, um dos concorrentes mais marcantes de sempre do 'Big Brother', esteve à conversa com Cristina Ferreira na manhã desta sexta-feira, 21 de junho, no programa 'Dois às 10'.

A apresentadora não perdeu a oportunidade de perguntar ao convidado quem é que para ele seria o justo vencedor do 'Big Brother'.

"Eu vou ser sincero: pelo coração, a nível de jogo, boa pessoa, acho que sem dúvida o André é um forte candidato", notou.

"A nível de jogo, quem deu mais à casa temos que admitir que é a Daniela ou a Inês", considerou.

