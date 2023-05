Bruno Savate quer manter a filha longe dos holofotes da fama e da exposição pública, porém resolveu no Dia da Mãe abrir uma exceção e revelar uma nova fotografia da bebé Cloe Luísa.

"Eu e a Luisinha desejamos um feliz Dia da Mãe a todas as mães do Mundo", pode ler-se na legenda da imagem, na qual Savate posa com a filha ao colo na praia.

Esta quarta-feira, 17 de maio, o antigo concorrente dos reality shows da TVI marcou presença no 'Dois às 10' e em conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos explicou o porquê de ter mantido a filha em segredo durante dois anos.

Savate conta que esta opção foi tomada em conjunto com a mãe da menina e que serviu apenas para proteger a criança da exposição pública, que poderá viver, se esta for uma escolha sua, quando crescer.

