O peso começava a tornar-se um problema de auto-estima para Bruno Savate, o que levou o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' a aceitar fazer um tratamento para emagrecer.

Bruno decidiu colocar um balão gástrico e, entretanto, já perdeu nove quilos, conforme revelou um desabafo feito nas redes sociais.

"Mostrar o meu corpo ultimamente não era confortável para mim, tinha vergonha de assumir publicamente o estado que estava a ficar. Sempre fui atleta de competição e não tinha que me preocupar com isso, entretanto deixei o desporto e comecei a engordar. Disfarçava com roupas largadas e não tirava fotos sem roupa", começou por explicar.

De seguida, Bruno falou dos resultados já conseguidos: "Ainda não fez dois meses desde que coloquei e já perdi 9 kg".

"Estou no foco, e vocês mantenham o foco também", terminou dizendo.

