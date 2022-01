Bruno Savate está mais ativo que nunca no Twitter e muito atento ao que se passa dentro da cas do 'Big Brother Famosos'.

Recentemente, o veterano concorrente dos reality shows da TVI comentou a aproximação de Bruno de Carvalho a Liliana.

"O Bruno de Carvalho e a Liliana fazem-me lembrar o Savate quando se envolveu com a beta de Cascais. Morreu no jogo", atirou Savate, comparando a sua participação à do antigo presidente do Sporting Clube de Portugal.

Joana Albuquerque, a vencedora de 'Big Brother - Duplo Impacto, reagiu à partilha afirmando: "Bruno, nós ganhámos aquilo literalmente. Só não me ganhaste a mim, um de nós ia ter de ficar em 2.º – nós fomos o jogo, respeita savana".

Depois desta resposta, Bruno Savate voltou à sua página para revelar um áudio dos bastidores de 'BB - Duplo Impacto' em que Teresa Guilherme e Cláudio Ramos conversam com Helena Isabel depois de esta ter abandonado a casa.

"Aqui estão os videntes, ao fim da terceira semana de programa, já sabiam que eu não iria ganhar…", escreve Bruno Savate ao partilhar o referido áudio, levantando desta forma a suspeita de que as votações poderiam ter sido manipuladas.

