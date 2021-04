Joana Albuquerque esteve nos últimos dias no norte do país, onde se encontrou com o ex-namorado, Bruno Savate.

Depois de ambos terem dado a entender que já tinham feito as pazes e poderiam estar a reaproximar-se, eis que foram apanhados a passear numa praia.

As imagens estão a circular pelas páginas de fãs dos Savana e já levaram Joana a reagir.

"Fomos apanhados", escreveu a vencedora de 'Big Brother - Duplo Impacto' no Twitter.

