Joana Albuquerque gerou uma enorme polémica ao revelar há uns dias que ainda não lhe teria sido entregue o valor que arrecadou enquanto vencedora do 'Big Brother - Duplo Impacto'.

As declarações da jovem levaram a TVI a explicar que parte do dinheiro é pago pela produtora do formato, a Endemol, e que era essa a parte que faltava reunir para que o valor do cheque fosse entregue a Joana.

Agora, dias depois, a designer de Cascais regressa ao Twitter para revelar que já tem os 20 mil euros.

"Já tenho o dinheiro, alguém me quer gerir a conta? Só aceito parcerias com serviço gratuito", brincou Joana.

