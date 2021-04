Depois da estreia do seu novo programa, 'Princípio, meio e fim', que aconteceu no último domingo, 11 de abril, Bruno Nogueira vai estar novamente em direto no Instagram da SIC.

"A semana passada só tivemos princípio e por isso hoje voltamos a estar em direto para o meio e o fim. Será que o João Manzarra aparece? Não falte, hoje, 22h00 com os autores e atores de 'Príncipe, meio e fim'", pode ler-se na publicação que foi feita esta quinta-feira, 15 de abril, na página oficial de Instagram da SIC.

De recordar que há precisamente uma semana o humorista já tinha estado em direto na mesma rede social.

