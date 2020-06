Como tinha sido anunciado, Bruno Nogueira esteve de novo em direto no Instagram numa edição especial de 'Como É Que o Bicho Mexe?'.

Um episódio que voltou a reunir imensas pessoas, tendo estado à conversa com várias figuras públicas e com o pai, Belmiro Nogueira.

Como já era habitual, o comediante voltou a aproveitar o momento para apoiar uma boa causa. No entanto, desta vez não foi uma associação que esteve em destaque durante o direto, mas sim a loja online da mulher de Pedro Lima, Anna Westerlund. Um momento que pode ver nas duas imagens da galeria.

Recorde-se que Pedro Lima foi encontrado já sem vida na praia do Abano, no Guincho, há pouco mais de uma semana. O ator e Anna Westerlund estavam juntos há quase 20 anos e têm quatro filhos em comum, Ema, de 15 anos, Mia, de 13, Max de dez, e Clara de três. Pedro Lima é ainda pai de João Francisco, de 20 anos, fruto do casamento anterior.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535