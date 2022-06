Bruno Nogueira despediu-se publicamente de uma das convidadas que recebeu no programa 'Tabu', da SIC.

No episódio onde abordou o tema das doenças terminais, Lídia Anjos foi uma das pessoas que partilhou a sua história com o humorista e com os telespectadores. Esta segunda-feira, 20 de junho, partiu e Bruno Nogueira fez questão de lhe prestar uma homenagem.

"A querida Lídia, que tive a sorte de conhecer no episódio do 'Tabu', partiu. Um exemplo superior de como lidar com as rasteiras da vida. Obrigado, maravilhosa Lídia", escreveu.

© Instagram

Lídia Anjos tinha 47 anos quando foi diagnosticada com cancro nos ovários, já num estado muito avançado. "Por sorte foi apanhado a tempo porque já anda cá há sete anos. Quer dizer, não anda porque fiz a cirurgia", explicou em conversa com Bruno Nogueira no 'Tabu', referindo-se ao facto de ter realizado uma mastectomia total. "Fiz a quimioterapia e, aparentemente, não tinha doença e estava bem. Só que dois anos e meio depois apareceram as metástases", contou na altura.

